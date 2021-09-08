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Почти прозрачная: Светлана Ходченкова обнажила спину в фиалковом платье-комбинации на тонких бретелях

Актриса Светлана Ходченкова продолжает делиться снимками из жарких мест.

Почти прозрачная: Светлана Ходченкова обнажила спину в фиалковом платье-комбинации на тонких бретелях
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Звезда театра и кино, 38-летняя Светлана Ходченкова, на протяжении последних нескольких недель радует подписчиков снимками своего роскошного тела, которые были сделаны в жарких экзотических краях.

Поскольку Светлану Ходченкову трудно назвать открытым для поклонников человеком, можно только догадываться, находится ли она столь продолжительное время в теплых странах или же публикует в Instagram фотографии, которые достает из архива.

Очевидно только одно: каждый кадр Светлана Ходченкова продумывает до мелочей. На всех фотографиях звезда предстает какой-то невесомой и невероятной нимфой.

На этот раз Светлана Ходченкова разместила в сторис снимок, сделанный на закате на берегу океана. Актриса стоит развернутой вполоборота к камере, так что взору открывается ее прекрасный профиль, острые плечи и четко очерченные лопатки на спине.

Светлана Ходченкова обнажила тонкие лопатки
Светлана Ходченкова обнажила тонкие лопатки. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Светлана Ходченкова позирует в струящемся платье-комбинации фиалкового оттенка с открытой спиной и на тонких бретелях.

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