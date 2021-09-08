«Я на красоте»: Собчак в трикотажном костюме с асимметричной юбкой и казаках отметилась на публике

Ксения Собчак в последнее время много путешествует. Она посещает разные мероприятия, ведет свадьбы и снимает собственный проект. При этом телеведущая всегда следит за своим внешним видом и продумывает каждый образ до мелочей. Не так давно она показала, насколько разной может быть, когда появилась на торжестве у Моргенштерна сначала в винтажном платье с начесом на голове, а потом она переоделась в современное принтованное платье с пышными рукавами.

8 сентября Собчак снова не усидела дома. Она направилась в кинотеатр, где состоялась премьера сериала «Вертинский». Для такого случая она выбрала трикотажный костюм с принтом «елочка» и асимметричной юбкой. Образ дополнял широкий пояс, а также черные сапоги-казаки. Телеведущая сделала элегантную укладку и неброский макияж. В руках у нее была кожаная сумочка.

«Ребят, я вот на красоте! Сегодня большой день», — еще в машине заявила она. «Эта осень проходит для меня под эгидой Jil Sander. Я очень люблю, что они делаю, посмотрите, какие красивые вещи. Такой сегодня у меня тотал лук. Очень красивые цвета. Сережки, бриллианты. Скромненько, ребята», — похвасталась звезда.

На красно дорожке Собчак появилась в сливочном пальто, но потом его скинула, чтобы продемонстрировать наряд во всей красе.Пояс подчеркнул ее талию. Корреспондент портала Teleprogramma.pro: оказался в центре событий.

Пояс подчеркнул ее талию. Также на премьере появилось много других селебрити: Алла Пугачева и Максим Галкин, Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Дарья Повереннова, Константин и Софья Эрнст.

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