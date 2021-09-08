«Я решила состричь все лишнее»: Саша Черно сменила имидж, сделав ультракороткую стрижку

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно накануне потратила изрядное количество времени, чтобы избавиться от смоляных локонов и сделать прическу более аккуратной и стильной. Стоит отметить, что это ей удалось.

В новом образе, без волос с асимметричной длиной, Саша Черно предстала в сторис микроблога.

«Доброе утро! Ну, как я вам? В общем, я решила состричь все лишнее, ненужное. Я долгое время была блондинкой, волосы были сожжены, и выйти из черного. Мне кажется, неплохо», — поделилась Саша Черно со своей аудиторией.

Но ближе к вечеру звезда телестройки дала понять, что никак не может привыкнуть к себе в новом образе. От прежнего в нем остался только фирменный выбритый бок на голове Саши, который она называет своей фишкой.

«Я как мальчик… Голову помыла. Пока вообще ничего не понятно, я не могу привыкнуть к такому цвету, к такому короткому волосу. А вам как? Большинству понравилось», — вновь показала себя Саша Черно на видео в сторис.

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