Кокетка: мама Наташи Королевой стыдливо прикрыла откровенный наряд с леопардовым принтом подолом чужого платья

Мама известной певицы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай, постоянно живет со своим вторым мужем в США. Но вот уже несколько месяцев яркая и эпатажная Людмила Ивановна находится на европейском континенте.

Сначала Людмила Ивановна гостила у дочери и зятя в подмосковном поселке Крекшино. А затем отправилась на свою родину, в Киев, где у нее немало друзей и близких. Людмила Порывай непрерывно встречается с друзьями, демонстрируя при этом свои наряды, которые далеки от идеальных.

На этот раз Людмила Порывай побывала в гостях у семьи своих давних знакомых. Для визита она облачилась в наряд с леопардовым принтом. Но вероятно, решив, что он слишком откровенен, решила прикрыться подолом платья. Правда, не своего, а стоящей рядом с ней девушки.

«Все, что хотела, то скрыла! Все, что хотела, показала! Добра вам, мама Люда! Добра вашим друзьям и знакомым! Будьте счастливы», «Умничка, мама Люда. Находчиво закрыли подолом вас. Сейчас больные на голову начнут думать, а что там было? Или новое появилось», «Я подумала, что Людмила в купальнике, поэтому ее прикрыли», — высказались подписчики Людмилы Порывай под фото.

Смотрите также