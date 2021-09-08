Вместе с главой МЧС погиб режиссер Александр Мельник, снявший «Территорию»

Постановщик приехал в Норильск выбирать места для нового документального фильма.

В Сети появились подробности гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, который пытался спасти сорвавшегося с обрыва человека во время межведомственных учений в Норильске 8 сентября.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что руководитель спасательного ведомства бросился на помощь упавшему в воду оператору. По новым сведениям, этим оператором оказался 63-летний российский режиссер Александр Мельник. Оба мужчины погибли.

«Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути», — цитирует РБК сообщение МЧС.

Добавим, что Мельник снял два художественных фильма — «Новая Земля» 2008 года и «Территория» 2015-го. Последний, кстати, снимался при поддержке МЧС. У постановщика остались жена и трое детей, один из которых — продюсер Антон Мельник, руководитель кинокомпании «Андреевский флаг».

В молодости режиссер работал на полярной станции в море Лаптевых. Тема развития Арктики была ему невероятно близка.

Слушайте также: