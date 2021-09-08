Савельева в небесном жакете экстракороткой длины сверкнула нежным животом на премии «Мама года»

Певица Саша Савельева пришла на светское мероприятие в белых мюлях, которые спереди выглядели как ботильоны.

7 сентября стало известно, кого журнал Moda Topical назвал «мамой года». В числе звездных родителей, которых эксперты признали лучшими, оказались Анита Цой, получившая премию «Энергичная мама», Наталья Подольская, ставшая «музыкальной мамой», Ассоль, заработавшая звание «Нежная мама», и многие другие.

Саша Савельева, хоть и не показывает широкой публике своего сына Леона, родившегося в марте 2019 года, тоже оказалась в числе замеченных жюри конкурса мам.

«Вчера получила премию в номинации «Самая гармоничная мама». Стремлюсь, учусь, созерцаю, — рассказала она о своем опыте и процитировала Марину Цветаеву: — Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство — мужественно».

На вручение премии Александра Савельева пришла в небесном костюме с длинными бермудами и экстракоротким жакетом, который не скрыл от публики ее тонкой талии и нежного живота. Отметим, что стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live такие модели называл в числе самых трендовых.

Артистка также выбрала интересные мюли на шпильке, которые спереди выглядели как ботильоны.

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