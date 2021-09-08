«За проклятия – тоже спасибо»: недавно женившийся Андрей Норкин отреагировал на хейт после свадьбы

После того, как известный телеведущий Андрей Норкин сообщил в микроблоге, что женился на своей избраннице, на звезду экрана обрушился целый поток негатива.

Хейтерам не понравилось, что 53-летний мужчина подозрительно быстро оправился после смерти жены Юлии, которой не стало летом прошлого года.

Под постом Андрея Норкина о бракосочетании с Ириной Бородиной образовался целый форум, и не все комментаторы спешили поздравить пару, многие осудили влюбленных за поспешное торжество.

А сегодня Андрей Норкин решил поделиться со всеми финалом своей свадьбы с Ириной, показав умопомрачительной красоты фейерверк, которым завершилось торжество в подмосковном клубе.

«Спасибо всем за поздравления! За проклятия — тоже спасибо, — подписал Андрей Норкин кадры. — Это — апофеоз нашего праздника! Пусть каждому из вас, вне зависимости от того, что вы написали, станет чуточку ярче, теплее и радостнее! Ваш Норкин».

Известно, что вторая жена Андрея Норкина, Ирина Бородина, старше него, ей шестьдесят лет. У Ирины трое детей, одна из дочерей — актриса Варвара Бородина, она известна зрителям по сериалам «Молодежка», «Черный квадрат» и «Алиби».

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