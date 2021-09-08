«Не моя рабочая сторона»: Барановская в косынке и шортах-бермудах отметилась в пещерах Каппадокии

Телеведущая устроила путешествие, отправившись в Турцию. С собой она взяла несколько чемоданов с нарядами.

Юлия Барановская является многодетной мамой. Она проводит время в компании своих детей: Артема, Яны и Арсения. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным, она предпочитает скрывать личную жизнь. При этом ей удалось построить карьеру на телевидении. Юлия знакома со многими именитыми персонами. Она также участвует в шоу «Модный приговор», поэтому разбирается в моде.

Обычно телеведущая часто путешествует. Она успела побывать на Байкале, съездить в Грецию, а также в Иордании. На этот раз Барановская со съемочной командой оказалась в Турции. Она посетила одно из популярных мест для туристов Каппадокию. Ранее многодетная мама успела полетать на воздушном шаре. Теперь она приехала в горы, где есть множество пещер и тропинок.

На кадрах Юлия предстала в костюме с рубашкой оверсайз и шортами-бермудами в полоску. На голове звезды был повязан платок. Наряд в пудровом оттенке с вертикальной полоской визуально стройнил телеведущую. Эвелина Хромченко отмечала, что такой принт визуально вытягивает силуэт. Сначала Барановская была в кроссовках, но потом переобулась в молочные ботильоны на каблуке, чтобы позировать на скале.

«Я не умею, боюсь и лезу. Это еще не моя рабочая сторона. Я так не люблю, когда меня с этой стороны снимают», — призналась она.

Поклонники восхитились смелостью многодетной мамы. Многие также одарили комплиментом ее наряд. «Юля, какая ты смелая», «Мне так нравится твой костюм», «Все элегантная, даже в горах», «Очки на цепочке, так модно теперь носить», Очень милая и косынка вам идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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