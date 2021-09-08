«Мама наводила справки»: итальянская свекровь Марины Федункив не сразу одобрила выбор сына

Невестам итальянских парней хорошо известно, какую роль в жизни сыновей играют их мамы — ни шагу без советов с родительницей. Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив, не так давно вышедшая замуж за итальянца, столкнулась с недоверием будущей свекрови к выбору сына. Но она с пониманием относится к чувствам взрослой женщины.

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«Наверняка мама хотела другую партию своему сыну, — сказала Марина Федункив. — Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но мама получила то, что имеет сейчас».

Однако, по версии мужа Марины Федункив Стефано Маджи, мама, пусть и не сразу, но приняла его выбор. Сначала женщина обрадовалась, что сын встретил любовь, но когда узнала, что его избранница – актриса, насторожилась.

«Моя семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в Интернете и просматривая видео с ней», — поделился Стефано Маджи.

Напомним, свадьба Марины Федункив и Стефано Маджи состоялась 27 августа, в день, когда невесте исполнилось пятьдесят лет. Совместить празднование юбилея и бракосочетания было идеей Марины Федункив, которая впервые пошла под венец.

Эксклюзивные кадры со свадьбы Марины Федункив, а также интервью с новобрачными в этот четверг, 9 сентября, покажет телеканал «Пятница!» в 23:10 по московскому времени.

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