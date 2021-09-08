«Как любуется собой»: Бузова в кроп-топе и камуфляжных джоггерах сверкнула плоским животом

Телеведущая устроила танцы на камеру. Поклонники были удивлены тому, как она выглядит.

Ольга Бузова — частая гостья на светских мероприятиях, красных дорожках и премиях. Она привыкла всегда выглядеть безупречно, поэтому продумывает каждый свой образ. Телеведущая не скрывает, что порой тратит круглые суммы денег на обновки. Недавно она провела три недели в Минске на съемках и каждый день облачалась в новые наряды. Артистка не скрывала, что поправилась, но это не мешало ей выглядеть женственно.

Теперь Ольга снова находится в Москве. Она готовится к большому концерту, а также регулярно ездит на фотосессии. Сначала телеведущая хотела носить мини-юбки даже осенью, но в итоге прохладная погода принудила ее утеплиться. На этот раз она предстала не в джинсах, а камуфляжных джоггерах и кроп-топе. На плечи она повязала толстовку. Бузова решила запечатлеть, как танцует. При этом она обнажила живот, засветив пирсинг.

«Любовь — это поступки, а не слова. Согласны?» — написала она.

Поклонники удивились не только тому, что Ольга продемонстрировала плоский живот, так как еще недавно не скрыла пышных форм, но и ее словам. Фанаты заподозрили, что телеведущая намекнула, что Дава мало уделял ей внимания, поэтому они расстались. «Удиви меня опять — это про Даву?», «Как любуется собой», «Привлекает внимание мужчин», «Подарок Давы носит», «Ого, живот опять плоский? Как ты это делаешь?», «Такая стройная стала», — прокомментировали пост подписчики.

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