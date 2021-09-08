«На пике моды»: Равшана Куркова в трендовых кюлотах и лоферах впервые вышла в свет за долгое время

Актриса появилась на премьере сериала «Контакт», где также отметились: Виктория Боня, Евгений Стычкин и Павел Майков.

Равшана Куркова обычно редко выходит в свет. Актриса не скрывает, что любит проводить время с родными. Она оберегает личную жизнь и старается делиться только рабочими моментами. Звезда сериала «А у нас во дворе» регулярно снимается в новых проектах. Поэтому для многих было удивлением, когда недавно Равшана объявила, что стала мамой и впервые показала своего сына Гаспара.

Куркова впервые вышла в свет после новости о материнстве. Она посетила премьеру сериала «Контакт» в московском кинотеатре «Иллюзион». Также на мероприятии отметились: Виктория Боня, Евгений Стычкин и Павел Майков с женой. Это остросоциальная драма о проблемах отцов и детей в эпоху соцсетей.

Для такого случая Равшана облачилась в брюки кюлоты с дырками и белую блузку с молочным жакетом. Образ дополняли кожаные лоферы и небольшая сумка. Актриса сделала небрежную укладку и лекгий макияж, который подчеркнул ее природную красоту.

Гости премьерного показа увидели сразу два эпизода сериала. Особенно эмоционально гости отреагировали на кадры с постельной сценой Курковой и Майкова. Кроме того, после нескольких эпизодов и точных реплик персонажей в зале еще ни раз раздавались громкие аплодисменты или раскатистый смех. А вот поклонники восхитились образом актрисы. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Равшаны модный и контрастный, в нем столкновение классики и оригинальности, словно объединили воедино двух соперниц: Коко Шанель и Эльзу Скиапарелли. Разрезики и фигурные вырезы фрагментарно демонстрирующие открытые участки тела на пике моды, поэтому, своим присутствием в образе, мгновенно добавляют ему модного градуса. Эта оригинальность поддержана обувью, где форма вырезов в едином ритме с аппликацией на обуви. Стилистика контраста наблюдается и в прическе, так что, все просто отлично!» — высказалась эксперт.

Напомним, что уже 9 сентября на видеосервисе PREMIER выйдут сразу две серии драмы «Контакт».

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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