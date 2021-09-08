«Так классно провести вечер вдвоем»: Шепелев с Тулуповой появились вместе на шоу «Игра»

Как отметил телеведущий, снимать выступление участников пока нельзя.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram сообщил, что побывал со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой на съемках шоу «Игра», которое совсем скоро стартует на канале ТНТ.

«С огромным удовольствием провели сегодня вечер с Катей в компании друзей, знакомых на съемках супершоу «Игра». О нем так много говорят в последнее время. Короче, шоу пока секретное. Снимать выступление пока нельзя. Могу сказать одно – бомба. Так классно провести вечер вдвоем». Дмитрий Шепелев

Напомним, что шоу «Игра», как считают некоторые эксперты, создано в противовес КВН. Всего в новом проекте будет 12 команд. Заявлено более восьмидесяти популярных комиков. Главный приз 30 миллионов рублей на коллектив.

Добавим, что среди членов жюри будут такие известные личности, как Гарик Харламов и Гарик Мартиросян. Проект «Игра» разделит участников на старичков и новичков. Они будут конкурировать друг с другом на комедийном поле.

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