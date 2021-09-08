Уставший, небритый, голодный: Мальков три дня провел под окнами больницы, где лежит Макеева

Строитель, несмотря ни на что, счастлив, как ребенок.

На страничке в Instagram актрисы Анастасии Макеевой появилась фотография ее мужа-строителя Романа Малькова. На снимке он запечатлен уставшим, но не теряющим бодрости духа.

Отметим, что страничку звезды, пока она болеет, ведут ее помощники. Они и опубликовали кадр с Романом Мальковым.

«Когда не спал три дня и сидел в машине под окнами больницы. Уставший, небритый, голодный, но довольный, что, передавая для жены вещи в больницу счастлив, как ребенок. Он скучает по Насте, а вы?»

Коллеги Анастасии Макеевой

Напомним, что не так давно Анастасия Макеева почувствовала ухудшение своего самочувствия. Она была вынуждена обратиться за помощью к медикам. Было принято решение о ее госпитализации. Сколько звезда мюзиклов пробудет в клинике, пока не известно.

Ранее Анастасия Макеева просила своих коллег и друзей не участвовать в ток-шоу, где идет обсуждение ее личной жизни. Сейчас в России находится бывшая жена Романа Малькова, Светлана. Она частый гость на программе Андрея Малахова, где как раз обсуждают Анастасию Макееву.

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