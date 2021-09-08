Как весело: американскую дочь Николаева запечатлели на редких кадрах в домашней обстановке с маленькой сестрой

61-летний Игорь Николаев — счастливый отец двух наследниц. Старшая дочь Юлия родилась в его первом браке с Еленой Кудряшовой, одноклассницей и первой любовью композитора. Этот союз маэстро продержался с 1978-го по 1991 год. В настоящий момент его бывшая жена и взрослая дочь живут в Майами. Наследница совмещает две профессии — врача и композитора.

В 1992-м году Игорь Николаев женился на Наташе Королевой, прожив с ней в законном браке 9 лет. Детей у них не было. А вот третья жена композитора Юлия Проскурякова вновь осчастливила Николаева дочкой. Веронике в октябре исполнится 6 лет, она уже пробует петь, писать стихи и музыку, мечтает, чтобы ее песни крутили по радио.

Несмотря на разницу в возрасте в 37 лет обе дочери Игоря Николаева прекрасно ладят друг с другом. Каждый год Ника приезжает в гости к сестре в Майами, и гораздо реже родственница наведывается в Россию. Этой осенью как раз так и случилось.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала, как сестры весело играют дома. При этом Вероника просто умирала со смеху, радуясь шутке родственницы. Юлия Николаева спряталась от нее в шкаф, а ее мачеха Юлия Проскурякова, открывая дверцу, пошутила:

«Вроде бы ничем не примечательный шкаф. И что бы вы думали? Юля из Майами!»

В личном блоге она также написала:

«Если у вас нет визы,

Границы закрыты для всех,

Из-за ковида, из-за ковида

Приходится в тумбочку лезть!

Как выписать сестру из Майами. Отличный способ при закрытых границах, доставка в прочной упаковке, срок — 24 часа!»

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