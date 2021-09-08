Алиса из фильма «Гостья из будущего»: пользователи поражены сходством Алдониной с Селезневой

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной появилась редкая архивная фотография девочки. На снимке она сидит с достаточно грустным лицом. При этом, как считают пользователи, Вера как две капли воды похожа на героиню фильма «Гостья из будущего» Алису Селезневу.

«Какое у них удивительное сходство с Селезневой», «Словно Алиса из фильма «Гостья из будущего», «Невероятная красотка дочка Юлии Началовой. А сходство с Алисой Селезневой действительно какое-то есть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году единственной дочери покойной исполнительницы Юлии Началовой исполнится уже пятнадцать лет. Девочка сейчас проживает в доме своих бабушки и дедушки. Оттуда ей удобнее добираться до школы.

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Заметим, что Вера Алдонина пошла по стопам своей звездной матери. Она активно в течение лета участвовала в различных музыкальных конкурсах, занимая высокие места.

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