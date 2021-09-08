Как папа: маленьких дочек 81-летнего Виторгана запечатлели в очках в домашней обстановке

28 августа младшей дочери 81-летнего Эммануила Виторгана Кларе исполнилось 2 года. Любознательная девочка любит рисовать, лепить, слушать чтение книг родителями, раскрашивать картинки, а еще она во всем подражает своей старшей сестре Этель.

Увидев, что Этель примерила очки, как и папа с мамой, малышка тут же стянула аксессуар с родительницы, нацепив на свой носик. Этот поступок умилил Ирину Млодик, жену народного артиста.

Судя по обнародованному снимку Эммануилом Гедеоновичем, малышкам вместе совсем нескучно. Облаченные в теплые кофты, брючки и сандалии они играют в игрушки и смотрят картинки в любимых детских книгах. Также на фото засветилась домашняя обстановка Виторгана в классическом стиле – с мягким ковром, большим диваном, хрусталем на полках и картинами на стенах.

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