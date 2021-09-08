«Боря обожал мир кулис»: Леонтьев признался, что не может свыкнуться со смертью Краснова

Музыкант Валерий Леонтьев в Instagram трогательно простился со сценаристом Борисом Красновым, который ушел из жизни в возрасте шестидесяти лет.

Как отметил Валерий Леонтьев, люди порой вынуждены принимать уход близких людей, соратников и соплеменников. Это просто трагическая неизбежность, которая дана свыше. По его словам, Борис Краснов бесконечно любил жизнь. Он был очень талантливым художником.

«Боря обожал мир кулис, и закулисье платило ему тем же. С ним нас покинуло особое, дерзкое и блистательное, видение сценического пространства и немалое количество смешных историй, которые окружали его путешествие по дороге жизни. Он обязательно продолжит этот путь уже в других координатах. Боря, спасибо тебе, и удачи!» Валерий Леонтьев

Напомним, что именно Борис Краснов создал красочные шоу Валерия Леонтьева «По дороге в Голливуд» и «Безымянная планета». Добавим, что последние дни своей жизни сценарист провел в хосписе. Он был неизлечимо болен.

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