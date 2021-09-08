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Подольская, Цой, Савельева, Жасмин и другие звезды получили премию «Мама года»

В рамках церемонии был проведен благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро».

Подольская, Цой, Савельева, Жасмин и другие звезды получили премию «Мама года»
На вручении премии "Мама года". Фото: пресс-служба журнала "Moda Topical"

Журнал Moda Topical 7 сентября назвал имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама года 2020-2021».

На вручении премии «Мама года». Фото: пресс-служба журнала Moda Topical

Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также было немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидал фуршет, выступления звезд российской эстрады, модные детские показы одежды, презентация книги Марианны Россет, а также благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро», учредителем которого является Оксана Федорова.

На вручении премии «Мама года». Фото: пресс-служба журнала Moda Topical

В этом году статуэтки получили:

Анита Цой — «Энергичная мама»;

Анна Чеботина — «Мама звезды»;

Жасмин — «Заботливая мама»;

Рита Дакота — «Любящая мама»;

Саша Савельева — «Гармоничная мама»;

Наталья Подольская — «Музыкальная мама»;

Ассоль — «Нежная мама»;

Елена Блиновская — «Мама фея»;

Анжелика Агурбаш — «Очаровательная мама»;

Олеся Судзиловская — «Мама актриса»;

Александра Черная — «Успешная мама»;

Елена Лорикс — «Мама психолог»;

Кира Сорокина — «Бьюти Мама»;

Сёстры Анна и Ольга Ничковы — «Fashion мамы»;

Алина Делисс — «Поющая мама»;

Ирина Калинина — «Мама юрист»;

Марина Ардиаль — «Мама астролог»;

Марина Корпан — «Мама тренер года»;

Серебрякова Екатерина — «Позитивная мама»;

Валерия Утушкина — «Бизнес мама»;

Краморенко Ольга — «Лучшая начальная школа»;

Борисенко Анастасия — «Мама врач»;

Марианна Россет — «Мама писатель»;

Саломея Абальян — «Супермама»;

Виктория Агабекова — «Мама редактор».

Наталья Подольская. Фото: пресс-служба журнала Moda Topical
Анита Цой. Фото: пресс-служба журнала Moda Topical
Саша Савельева. Фото: пресс-служба журнала Moda Topical
Жасмин. Фото: пресс-служба журнала Moda Topical

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