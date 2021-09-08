Подольская, Цой, Савельева, Жасмин и другие звезды получили премию «Мама года»

Журнал Moda Topical 7 сентября назвал имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама года 2020-2021».
Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также было немало известных мам, пап, детишек и даже целых звездных семейств. Гостей ожидал фуршет, выступления звезд российской эстрады, модные детские показы одежды, презентация книги Марианны Россет, а также благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро», учредителем которого является Оксана Федорова.
В этом году статуэтки получили:
Анита Цой — «Энергичная мама»;
Анна Чеботина — «Мама звезды»;
Жасмин — «Заботливая мама»;
Рита Дакота — «Любящая мама»;
Саша Савельева — «Гармоничная мама»;
Наталья Подольская — «Музыкальная мама»;
Ассоль — «Нежная мама»;
Елена Блиновская — «Мама фея»;
Анжелика Агурбаш — «Очаровательная мама»;
Олеся Судзиловская — «Мама актриса»;
Александра Черная — «Успешная мама»;
Елена Лорикс — «Мама психолог»;
Кира Сорокина — «Бьюти Мама»;
Сёстры Анна и Ольга Ничковы — «Fashion мамы»;
Алина Делисс — «Поющая мама»;
Ирина Калинина — «Мама юрист»;
Марина Ардиаль — «Мама астролог»;
Марина Корпан — «Мама тренер года»;
Серебрякова Екатерина — «Позитивная мама»;
Валерия Утушкина — «Бизнес мама»;
Краморенко Ольга — «Лучшая начальная школа»;
Борисенко Анастасия — «Мама врач»;
Марианна Россет — «Мама писатель»;
Саломея Абальян — «Супермама»;
Виктория Агабекова — «Мама редактор».