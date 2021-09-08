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«Доведу обещанное до завершения»: Малькова призналась, откуда черпает силы для разбирательств с бывшим мужем

Светлана с тремя детьми живет в Словении.

«Доведу обещанное до завершения»: Малькова призналась, откуда черпает силы для разбирательств с бывшим мужем
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Накануне Светлана Малькова побывала в России, где вновь появилась в студии ток-шоу Андрея Малахова. Многодетная мама утверждает, что бывший муж – Роман Мальков до сих пор не платит алименты.

Сам же бизнесмен, который в эти дни ухаживает за попавшей в больницу Анастасией Макеевой, говорил ранее, что перечисляет деньги детям. Трое младших его наследников остались жить с мамой в Словении. В своем Instagram Светлана рассказала, откуда черпает силы для разбирательств с экс-супругом.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Я верю, что я смогу, иначе это не я! И я доведу обещанное до логического завершения… А пока побежала набираться сил, они мне очень нужны! Я беру от бега все. Ведь бег — это в некотором роде тренировка воли», — написала Малькова.

Напомним, после развода с мужем Светлана Малькова осталась жить в Любляне с тремя детьми. Старший сын, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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