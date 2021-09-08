Напряженность в семье: из-за чего произошла закулисная схватка Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз

В апреле этого года Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Их свадьба в 2011 году вызвала широкий резонанс в обществе. За торжеством в прямом эфире следили миллионы людей по всему миру.

Оказывается, накануне торжества Кейт и Камилла Паркер-Боулз поссорились. Все дело в том, что будущая герцогиня хотела украсить волосы цветами, а Камилла настаивала на том, чтобы она надела одну из тиар. Эти дебаты вызвали напряженность в семье. В итоге Миддлтон согласилась с будущей родственницей.

«Камилла не хотела, чтобы ее назвали экстравагантной, но она считала, что есть определенный уровень формальности, ниже которого королевская свадьба не должна была опускаться», — цитирует Express королевского комментатора Кэтрин Остлер.

Напомним, сама Камилла стала женой принца Чарльза в 2005 году. После свадьбы она получила титул герцогини Корнуоллской. Королевы Елизаветы II на их свадьбе не было.

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