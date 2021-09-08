Ждут ребенка: у детей Меган Маркл и принца Гарри появится новый друг

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана. Герцоги Сассекские пока не показали фото малышки миру, но уже известно, что в скором времени планируют ее крестить. Таинство мечтают провести в Виндзорском замке на глазах у королевы.

Накануне стало известно, что у наследников Меган и Гарри в ближайшее время появится новый друг. Приятель принца — Гай Пелли и его американская жена Элизабет Уилсон ждут третьего ребенка. Об этом пишет Express.

Добавим, что Пелли практически вырос вместе с Гарри и Уильямом и является крестным отцом младшего ребенка герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. Пелли и Уилсон уже посещали Сассекских в их новом особняке в Калифорнии.

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