Отец Бритни Спирс подал прошение о прекращении опеки над дочерью

Долгая борьба Бритни Спирс за свободу от опеки собственного отца, похоже, подошла к своей кульминации, если не к развязке. 7 сентября 69-летний Джейми Спирс подал в суд прошение о прекращении юридической опеки над дочерью в его лице.

«Госпожа Спирс заявила суду, что она хочет вернуть себе контроль над своей жизнью без поддержки опекуна. Она хочет иметь возможность принимать решения относительно своего собственного медицинского обслуживания, решая, когда, где и как часто проходить терапию. Она хочет контролировать деньги, которые она зарабатывает на своей карьере, и тратить их без надзора и контроля. Она хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка, если она того пожелает. Короче говоря, она хочет прожить свою жизнь так, как ей хочется, без ограничения опекунством или судебных разбирательств, — цитирует документ канал CNN. — Как господин Спирс повторял множество раз, все, что он хочет, — это лучшего для своей дочери. Если госпожа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может сама справиться со своей жизнью, господин Спирс считает, что она должна получить такой шанс».

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт назвал это событие юридической победой звезды, однако отметил, что отец Бритни таким образом пытается избежать ответственности за свои предыдущие действия. Даже если опеку с 39-летней артистки снимут быстро и без проволочек, вероятно, ее команда будет продолжать судиться с Джейми Спирсом, чтобы заставить его ответить за «издевательства» над дочерью.

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Напомним, Бритни была под юридической опекой отца с 2008 года, когда у нее произошел ряд публичных срывов. В 2019-м звезда перестала выступать, а летом 2021-го заявила в суде, что все это время была несчастна и страдала от жестокого лечения.

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