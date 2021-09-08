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«Прожил много счастливых лет»: Серов продает пятикомнатную квартиру за 20 млн рублей

Недвижимость артиста находится недалеко от Серебряного Бора.

«Прожил много счастливых лет»: Серов продает пятикомнатную квартиру за 20 млн рублей
Александр Серов. Фото: Global Look Press

Александр Серов решил продать свою пятикомнатную квартиру. Она находится недалеко от Серебряного Бора. Об этом артист сообщил в своем Instagram. Недвижимость он оценил в 20 миллионов рублей.

Александр Серов продает квартиру
Александр Серов продает квартиру. Скриншот: instagram.com/alexander_serov_official

«Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить. А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — написал Серов.

Напомним, ранее стало известно, что недвижимость решил продать пародист Александр Песков.  Его дом в три уровня находится в Подмосковье. Площадь особняка составляет 750 квадратных метров. Его Песков оценил в полмиллиарда рублей.

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