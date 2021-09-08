«Прожил много счастливых лет»: Серов продает пятикомнатную квартиру за 20 млн рублей

Александр Серов решил продать свою пятикомнатную квартиру. Она находится недалеко от Серебряного Бора. Об этом артист сообщил в своем Instagram. Недвижимость он оценил в 20 миллионов рублей.

«Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить. А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — написал Серов.

Напомним, ранее стало известно, что недвижимость решил продать пародист Александр Песков. Его дом в три уровня находится в Подмосковье. Площадь особняка составляет 750 квадратных метров. Его Песков оценил в полмиллиарда рублей.

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