«Глаза!»: Васильев оценил фото Лолиты в алом платье с откровенным декольте

В прошлом году Лолита преобразилась. Она сделала короткую стрижку, сбросила лишние килограммы и теперь не упускает возможности показать фанатам свои формы. На этот раз артистка опубликовала фото, на котором позировала в алом платье с откровенным декольте. Снимок оценили многие фанаты, среди которых был и историк моды Александр Васильев.

«Глаза!» — восхитился Васильев.

Другие отметили, что певица помолодела.

«Шикарная женщина! Помолодела лет на 20! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в ноябре Лолита отметит свой 58-й день рождения. В 2020-м она развелась со своим пятым мужем фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, с которым прожила десять лет.

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