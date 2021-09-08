«Проходил у нас практику»: Марк Варшавер рассказал интересные факты из жизни Бориса Краснова

Как отметил директор «Ленкома», ему очень жаль, что из жизни уходят такие талантливые люди.

Директор театра «Ленком» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался в связи со смертью сценографа «Рождественских встреч» певицы Аллы Пугачевой Бориса Краснова.

«Ушел из жизни Борис Краснов. Он был у нас студентом, проходил практику, когда только начинал свою деятельность. Борис Краснов был очень талантливым человеком». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, ему жаль, что так рано уходят из жизни такие замечательные люди, как Борис Краснов. «Очень жаль», — сказал директор «Ленкома».

Напомним, что Борис Краснов, который за последние годы своей жизни перенес три инсульта, с 1987 по 1989 год находился на двухгодичной стажировке в «Ленкоме» по направлению Министерства культуры Украины. Вскоре после стажировки он как раз и начал сотрудничество с Аллой Пугачевой, которое растянулось на много лет.

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