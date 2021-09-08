«Уже считалась «старая дева»: Малышева вспомнила, как на ней поставили крест

Вот уже 34 года Елена Малышева счастлива в браке с Игорем Малышевым. Они познакомились, когда телеведущей было уже 26 лет. Как призналась теледоктор, к тому моменту мама уже поставила крест на ее личной жизни, думая, что она никогда не выйдет замуж. А отец, наоборот, приободрил дочь.

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалась «старая дева». В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем. Папа тогда сказал мне, что уверен в том, что я встречу нужного мужчину», — призналась Малышева в программе Татьяны Устиновой «Мой герой».

Напомним, Елена Малышева – мама двоих сыновей и трижды бабушка. Ее дети живут в США. Старший сын Юрий пошел по стопам мамы, он работает в сфере медицины, а младший Василий занимается новыми технологиями.

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