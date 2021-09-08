Так долго ждали: фанаты рады за Курникову после заявления Иглесиаса

Теннисистка Анна Курникова более 20 лет счастлива в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. Пара воспитывает троих детей, однако в официальный брак так и не вступила. Ранее артист заявлял, что готов жениться, но предложения эффектной блондинке так и не делал. Фанаты считали, что причиной всему – карьера. Момент, когда испанец объявил о ее завершении, настал.

«Я размышляю на эту тему даже не месяцы, а последние несколько лет. В первый раз я задумался об этом еще в 2015-м», — цитирует Иглесиаса издание People.

Фанаты Анны восприняли эту новость на «ура».

«Наконец-то увидим Аню в свадебном платье! Ждем предложения!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что с Анной Курниковой Энрике воспитывает троих детей. Старшим близнецами Люси и Николасу скоро исполнится по четыре года. А малышка Маша появилась на свет в январе 2020-го.

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