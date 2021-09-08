«В абсолютной любви»: Асмус заговорила о новом мужчине

В прошлом году Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака. Юморист уже выходил в свет со своей новой пассией, а вот актриса впервые заговорила о новом возлюбленном. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Я нахожусь просто в абсолютной любви! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека… Мне (уж не знаю за что) посланы два крутых проекта. Сейчас они идут в параллель. Сериал «Люся», где у меня непростая, вообще несвойственная мне роль, и спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», где я играю эту самую Леди Макбет, убившую трех человек ради любви. График и здоровье адские. Но, это две уникальных площадки, где все строится на любви, поддержке, заботе и обнимашках», — написала Асмус.

Добавим, что имя загадочного возлюбленного Кристина не называет. Она отметила, что это не ее коллеги по театру и съемочной площадке, с которыми приписывали романы. Фанаты предполагают, что новый избранник Асмус, скорее всего, человек непубличный.

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