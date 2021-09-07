Конфуз дня: Валерия в гримерной не заметила, как ее юбка задралась и обнажила то, что не должны видеть

Певица Валерия в 53 года сохранила отличную форму и моложавый внешний вид. Артистка не скрывает от публики, что прилагает к поддержанию своей красоты немало усилий. Она старается правильно питаться и регулярно занимается физкультурой. В личном блоге звезда частенько показывает домашние тренировки, которые иногда поддерживает ее личный тренер в режиме онлайн.

В настоящий момент Валерия пробует себя еще и в качестве ведущей. Она основала авторский YouTube-проект «Почему я?». Кроме того, работает над программой «Добрый день с Валерией» на ТВ-3.

В микроблоге жена Иосифа Пригожина рассказала, что весь минувший день она как раз посвятила съемкам этого шоу.

«В такие дни, когда нормально поесть нет возможности, для меня удобнее всего устраивать разгрузку — больше всего люблю гречневую кашу, совмещая, так сказать, полезное с приятным», — рассказала она.

Валерия показала на видео, как она перекусывает между съемками, облачившись в жакет и кожаную юбку. Звезда в этот момент не заметила маленького конфуза: ее юбка задралась и в ее разрез стало видно все бедро и часть ягодицы.

«Очень красивые ножки», «Бог мой, какая секси!», «Разрез какой великолепный», «Красиво сидите», — прокомментировали ролик люди.

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