Стало жарко: Ольга Бузова скинула с себя кожаную косуху, засветив черную полоску ткани вместо нижнего белья

Популярная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова никогда не стеснялась демонстрировать свое тело и формы. Делает она это всякий раз, по поводу и без него.

Ольге Бузовой достаточно взять в руки камеру, чтобы она начала кокетничать и устраивать провокации.

И теледиве есть, что показать. Ольга Бузова много времени проводит в спортзале, так что ее фигура безупречна. Именно это звезда продемонстрировала во время съемок реалити-шоу «Звезды в Африке», показ которого стартует на телеканале ТНТ в следующее воскресенье, 19 сентября.

Соведущим Ольги Бузовой в этом проекте стал шоумен Михаил Галустян. В Сети уже стали появляться совместные кадры двух телеведущих. На одном из них Ольга Бузова и Михаил Галустян предстали облаченными в total black.

Но если Галустян одет в рубашку и шорты, то на Ольге кожаные брюки с манжетами и косуха. В какой-то момент, очевидно, теледиве стало жарко, и она сняла с себя куртку, повязав ее на поясе. Взорам поклонников предстала скромная грудь Ольги Бузовой в микротопе, больше похожем на черную повязку.

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