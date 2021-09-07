«Какая крутая!»: Бородина в латексном платье с эффектом голой кожи дала понять, что сексуальность – ее второе я

Звезда обнародовала в личном блоге эротичный снимок, который очень понравился пользователям.

38-летняя Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым не собирается плакать в подушку и горевать. Ведущая признается, что ей нелегко было принять такое решение, но показывать свою грусть она явно не собирается.

После расставания с мужем брюнетку часто видят в ресторанах и клубах, а личный блог теледивы заполняется знойными фотографиями, по которым становится очевидным: очередная знаменитость после развода стала еще красивее. Подобная метаморфоза, к слову, произошла с Агатой Муцениеце и Пелагеей.

На сей раз телезвезда обнародовала кадр в эротичном платье из латекса с эффектом голой кожи, которое показало все женственные линии и формы любимицы российской публики.

«Какая крутая!», «Очень красивая!», «Платье — прелесть, огонь», «Какой образ!», «Шикарная, красивая, стройная, стильная мама двоих деток Ксюша», — восхитились фолловеры луком Ксении Бородиной.

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