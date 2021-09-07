Роковая: Кристина Орбакайте в образе эффектной брюнетки с короткой стрижкой предстала на памятном фото

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте напомнила, что не всегда была блондинкой.

Популярная вокалистка и звезда театра и кино Кристина Орбакайте — человек с уже давно сложившимся имиджем и собственным стилем.

Кажется, ее поклонников ночью разбуди и они расскажут, как выглядит Кристина Орбакайте. Утонченная, стройная женщина со светлыми развевающимися по плечам волосами — таков устоявшийся образ певицы, которому она не изменяет уже очень много лет.

А между тем своим подписчикам Кристина Орбакайте решила напомнить, что некоторое время назад она смело экспериментировала с внешностью и цветом волос.

В сторис микроблога Кристина Орбакайте опубликовала снимок, на котором предстала эффектной, короткостриженной брюнеткой.

Снимок был сделан в 1996 году. Кристине Орбакайте тогда было 25 лет. Разумеется, звезда не перекрашивала волосы в смоляной цвет.

На фото Кристина Орбакайте запечатлелась в парике из перьев птиц. Этот образ для нее придумали Игорь Чапурин и Лев Новиков. В нем Кристина Орбакайте позировала для обложки своего альбома «0 часов 0 минут».

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