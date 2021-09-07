Рафтинг, застолье, купание в море: Максим Галкин показал, как отдохнул в Хорватии с братом и друзьями

Муж Аллы Пугачевой на пять дней вырвался на курорт. Она насладился не только красочными видами на горы и море.

Максим Галкин уже длительное время живет с Аллой Пугачевой. Они раньше любили отдыхать в Латвии и на Кипре. Не раз супруги вывозили на море и двойняшек Лизу и Гарри, а несколько лет назад юморист свозил наследников в Альпы, где они катались на лыжах. Однако теперь наследники пары ходят в школу. В скором времени они отпраздную свое восьмилетие. Однако артист все же выделил время на отдых в начале осени.

На этот раз Максим поехал в Хорватию. Он провел там время со своим братом Дмитрием и друзьями. Артист объездил часть побережья и побывал в Дубровнике. Большую часть времени муж Примадонны купался в море и катался на «банане», а также других видах развлечений для туристов. Галкин прокатился на квадроцикле, побывал в горах и насладился местными блюдами на природе. Застолье устроили прямо на улице среди деревьев. Также он занимался рафтингом.

«Солнечные пять дней в прекрасной Хорватии вместе с моим братом Димой и нашими друзьями. Это было здорово! Поставил под видео „Арго“ в исполнении чудесного ансамбля „Сулико“», — отметил он.

Поклонники были впечатлены красочными кадрами с отдыха звезды. Многие отметили, что Максиму повезло, что он там побывал в непростой период пандемии. «Аааа, какой пацанский отпуск!», «Красота-то какая!», «Максим, какой прекрасный отдых в чудесном красивом месте», «Как же вы много успели за пять дней», — прокомментировали пост подписчики.

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