«Две копии»: Саша Черно показала мужчину, на которого похож ее годовалый сын Стефан

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно запечатлела наследника на руках у своего близкого человека.

Семья бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян вместе с годовалым сыном Стефаном в эти дни гостят у родственников Иосифа в Краснодарском крае.

К семейству присоединился папа Саши Черно. Экс-участница показала в микроблоге снимок, на котором мужчина держит на руках внука Стефана. Саша Черно решительно заявила, что ее сын — просто копия деда. И действительно, черты лица и цвет волос у Стефана и его родственника очень похожи.

«Две копии. Дед и внук», — подписала семейный кадр Саша Черно.

Правда, не все ее подписчики увидели сходство между мужчиной и малышей. Под постом Саши Черно высказываются разные мнения по поводу внешности двух родственников на снимке.

«Стефик — твоя копия. Только на тебя похож», «Да, что-то есть», «Нет, ни капли не похожи», «Малыш сам по себе красавчик, он похож на вас и на Иосифа (понемногу)», «Да, вот вылитый дедушка!» — обсуждали в Сети.

Напомним, сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна появился на свет 30 июля прошлого года. Вскоре после его рождения пара покинула проект «Дом-2».

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