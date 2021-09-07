«Какой пупс!»: Савельева восхитилась 11-месячным сыном Рудковской в канареечном костюмчике с орнаментом

После того, как наследник фигуриста и продюсера научился ходить, за ним нужен глаз да глаз.

Яна Рудковская 11 месяцев назад стала мамой в четвертый раз. Старшего сына Андрея, которому сейчас уже 19 лет, она усыновила в браке с Виктором Батуриным. 18-летний Николай — ее родной ребенок — тоже от бизнесмена. И два мальчика — восьмилетний Александр и маленький Арсений — появились на свет в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко. Младшего наследника знаменитой блондинке родила сурмама, о чем звезда сразу рассказала поклонникам.

Малыш, как и его родители, блондин и уже отрастил приличные волосы. А еще ребенок научился не просто ходить, а уверенно бегать по комнатам. И сейчас с удовольствием осваивает пространство вокруг, вызывая тревогу у мамы.

«У нас появилась в доме гроза всех вазочек, рамочек и баночек, свечек и Саниных игрушек — 11 месячный Арсений», — написала в личном блоге Яна Рудковская.

Продюсер показала, как ее малыш в канареечном костюмчике с орнаментом смело рассекает по комнатам, хватая все вокруг. Видео растрогало фолловеров и приятелей Яны Рудковской.

«Какой пупс!» — восхитилась хорошеньким мальчиком певица Саша Савельева. «Сладость», — прокомментировала адвокат Ида Дотсман. «Прелесть», — не промолчала Виктория Боня.

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