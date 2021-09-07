Рисковая дама: Пегова показала сверху, как трепетно ведет себя ее бюст во время тренировки

43-летняя Ирина Пегова показала в личном блоге, как занимается в тренажерном зале на беговой дорожке. Актриса была облачена в тотальный спортивный лук, который состоял из лонгслива и лосин.

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Звезда держала камеру над собой, волей или неволей акцентируя внимание зрителей на своей объемной груди. Не трудно догадаться, что во время бега бюст не оставался на месте, подпрыгивая в такт движениям, а облегающая одежда только усиливала и без того впечатляющий эффект.

Ирина Пегова рассказала, что провела время в спортзале очень эффективно: она час работала на тренажере, пробежав 7,5 км, потратив 40 ккал. При этом успела выучить для новой роли два с половиной стихотворения.

«Кто молодец? Я молодец!» — похвалила себя Ирина.

Отметим, что Пегова после участия в шоу «Ледниковый период» сильно похудела и решила закрепить результат, регулярно занимаясь спортом. Даже на отдыхе она находит тренажерный зал и системно посещает его.

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