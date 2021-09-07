Акцент на ноги: Собчак в черном мини-платье в горох и приталенном жакете появилась на вечеринке

Телеведущая посетила праздник, на котором также отметились Андрей Малахов, Екатерина Гусева и другие звезды.

Ксения Собчак привыкла всегда находиться в центре событий. Она в этом году успела стать ведущей свадьбы Моргенштерна и повеселится на Алтае, где устроила вечеринку блогер Елена Блиновская. Каждый раз артистка продумывает свои образы до мелочей. Она знает, где можно появиться в винтажном платье, а какое мероприятие требует наряда от-кутюр. После отдыха на корабле, где она неделю провела с сыном Платоном, звезда вернулась в Москву и снова окунулась в светскую жизнь.

Собчак появилась на празднике, который устроила продюсер Юлия Корелина в честь своего дня рождения. На вечеринке собралось много именитых персон: Анна Семенович, Андрей Малахов, Екатерина Гусева и другие селебрити. Для такого случая телеведущая выбрала черное мини-платье в горох и приталенный жакет с атласными лацканами. Колготки и грубые ботинки дополнили ее лук.

На красной дорожке Ксения повстречала Гусеву. Они устроили фотосессию, а потом стали болтать и веселиться за одним из столиков.

Поклонники восхитились игривым, но при этом сдержанным нарядом Собчак. Многие адресовали ей комплименты. «Какое платье, вам полюбился горох», «Такая стильная», «Ксюша, эти ножки нужно показывать чаще», «Вы очень красиво держитесь на публике», Ваши образы все женственнее с каждым разом«, «Видно влюбленную женщину», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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