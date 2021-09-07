Каменских вернулась в форму и показала аппетитный «кардашьян» в пятнистых стрингах от бикини

На основной территории России осень в полной мере вступила в свои права, однако некоторые счастливчики продолжили лето в солнечной Турции. Именно здесь сейчас пребывает ведущая шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, дразня своим сексуальным видом в бикини местных мужчин. Блондинка имеет роскошную фигуру, а ее вид в персиковом купальнике ввел публику в исступление: сильно она хороша.

Настя Каменских тоже отправилась в Турцию, но не жить, как Дарья Пынзарь, имеющая здесь недвижимость, и даже не отдыхать, а работать. Один из пятизвездочных отелей пригласил ее выступить перед своими гостями. Впрочем, звезда, конечно же, нашла время и на релакс под солнечными лучами на пляже.

Каменских облачилась в анималистичный пятнистый купальник с бра и стрингами, повернувшись к камере спиной. От взгляда внимательных поклонников не ускользнуло, что их любимица вернулась в былые аппетитные формы.

«Ура, Настин «кардашьян» вернулся в форму!», «Точно, как у Ким», «Ну что за виды, Настя, шалишь», «Слава богу, поправилась», «Вот, совсем другое дело! А то ходила худющая!», «Неотразимая», «Крашиха», — прокомментировали снимок фолловеры.

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