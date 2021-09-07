Модная малявка: Ирина Пинчук нарядила сына на прогулку в мятный комбинезон с ушками

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук в эти дни вместе с сыном, которому нет еще и двух месяцев, находится в родном городе Унеча Брянской области. Ирина Пинчук гостит у своих мамы и бабушки.

На видео в сторис брюнетка поделилась видео, которое запечатлела во время прогулки с маленьким наследником во дворе дома, живут ее близкие. Ирина Пинчук вместе с малышом покаталась на качелях, беспокойный ребенок тут же уснул.

«Если дома нет люльки, спускайтесь во двор и все, — поделилась Ирина Пинчук лайфхаком. — Ему здесь даже больше нравится, чем на шаре».

На прогулку Ира Пинчук нарядила сына в теплый комбинезон мятного цвета с ушками на капюшоне. Сама молодая мама облачилась в просторные брюки и худи, гармонирующие по оттенку с нарядом малыша. Утеплилась Ирина Пинчук курткой оверсайз.

Напомним, перед отъездом с сыном в Брянскую область, Ирина устроила малышу фотосессию. Профессиональные снимки она планировала показать своим поклонникам и заодно рассекретить лицо сына.

Но кто-то вычислил аккаунт фотографа, где уже были выложены кадры с участием наследника Ирины Пинчук, и слил их в Сеть. Ирина Пинчук пообещала найти и наказать непорядочных пользователей.

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