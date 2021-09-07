«Такой вы меня еще не видели»: Ольга Бузова предстала в образе рыжеволосой дивы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», популярная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова — та еще мастерица эпатажа.

Ольга Бузова прекрасно знает, каким образом удивить и довести до экстаза публику. В конце октября звезда даст сольный концерт и сейчас вовсю готовит шоу под названием «Вот она я».

Ну а пока в микроблоге Ольги Бузовой появился проморолик будущего шоу. В кадре теледива предстала в неожиданном образе — с короной и перьями, окрашенными в цвета золота и марсала. В эти же тона окрашены и волосы Ольги Бузовой, хотя, вероятнее всего, это парик.

«Такой вы меня еще не видели», — подписала кадры Ольга Бузова.

И надо сказать, что она права. В рыжем, и даже, скорее, каштановом цвете она еще не появлялась на публике.

Преданные фанаты Ольги Бузовой пришли в восторг от столь эффектного образа теледивы.

«Как красиво», «Просто богиня», «Крутой образ», «Потрясающая», «Эпатажно и ярко», «Умеете завладеть вниманием и подать все под нужным соусом», «Офигенно, образ вообще кайф», — высказались в Сети.

Смотрите также