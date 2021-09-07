Пынзарь, едва прикрыв причинные места, не постеснялась позировать в жилом районе Турции

Дарья Пынзарь еще со времен участия в проекте «Дом-2» остается кумиром для многих зрителей. Уйдя с проекта, она не пропала из видимости и стала активно вести свой блог. А ее почитатели продолжили наблюдать за ее жизнью с мужем Сергеем, которого она встретила на шоу, а также двумя сыновьями.

Обладая легким характером, она без труда решилась на переезд в Турцию, где любила отдыхать со своей семьей, выбрав солнечную Аланью. Сейчас, когда Дарья стала ведущей проекта, она не рассталась с мечтой жить у Средиземного моря и летает на съемки в Москву самолетом. В столице, признается знаменитая блондинка, ей не хватает солнца и тепла, поэтому, вернувшись в Турцию, она всегда спешит на пляж к морю или к бассейну, радуя секси-снимками поклонников.

Одним из таких Пынзарь поделилась накануне, разволновав фолловеров не на шутку. Ведь Турция — хоть и светское государство, но с довольно горячими мужчинами. А она предстала в жилом районе Аланьи в зоне для принятия солнечных ванн в очень миниатюрном купальнике, не скрывающим прелестей ее фигуры.

«Вау, какая красота», «Ух, какая фоточка, а на ней красоточка! Загар и цвет купальника бомбические!», «Фигура просто совершенная», «Ты для меня со времен участия в проекте – самая красивая», «Купальник не слишком дерзкий для Турции?», «Не купальник, а одно название», — прокомментировали пользователи Сети.

Сама же Даша написала в своем посте, что уже давно научилась не реагировать на чье-либо мнение, закалившись на реалити-шоу.

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