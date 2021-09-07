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«Он после посадки вылетел»: отец Фриске вспомнил, как оказался в одном самолете с Шепелевым

Как отметил Владимир Фриске, он едва сдержался в тот момент.

«Он после посадки вылетел»: отец Фриске вспомнил, как оказался в одном самолете с Шепелевым
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

Отец певицы Жанны Фриске в шоу «Психология звезд» вспомнил, как оказался в одном самолете с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Владимир Фриске
Владимир Фриске. Фото: Globallookpress.com

«От конфликта с Шепелевым я не отошел. Пока внука не увижу — никогда не успокоюсь. Он врет, когда говорит, что разрешает нам видеться с Платоном. Он боится всего. Однажды мы летели вместе в самолете. Шепелев голову спрятал. Я подошел и сказал: «Какая же ты падаль!» После посадки он вылетел из самолета просто бегом. Я бы просто не сдержался».

Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, он готов отдать все деньги Дмитрию Шепелеву.

«Пусть просто нам Платошку отдаст. Он ведь все купил на ее деньги. Претендует на ее дом. Я бы со стыда умер. Он обычный колхозник, который слаще редьки ничего не пробовал. Но я его никогда не бил. Если бы ударил, то он уже лежал на Николо-Архангельском. Я ему сказал, что один раз ударю по голове, а второй раз по крышке гроба. Он знает это прекрасно», — заметил Владимир Фриске.

Напомним, что Дмитрий Шепелев не дает родным Жанны Фриске видеться с внуком. Владимир и Ольга Фриске очень давно не видели Платона.

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