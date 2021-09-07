«Он после посадки вылетел»: отец Фриске вспомнил, как оказался в одном самолете с Шепелевым

Отец певицы Жанны Фриске в шоу «Психология звезд» вспомнил, как оказался в одном самолете с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

«От конфликта с Шепелевым я не отошел. Пока внука не увижу — никогда не успокоюсь. Он врет, когда говорит, что разрешает нам видеться с Платоном. Он боится всего. Однажды мы летели вместе в самолете. Шепелев голову спрятал. Я подошел и сказал: «Какая же ты падаль!» После посадки он вылетел из самолета просто бегом. Я бы просто не сдержался».

Как отметил Владимир Фриске, он готов отдать все деньги Дмитрию Шепелеву.

«Пусть просто нам Платошку отдаст. Он ведь все купил на ее деньги. Претендует на ее дом. Я бы со стыда умер. Он обычный колхозник, который слаще редьки ничего не пробовал. Но я его никогда не бил. Если бы ударил, то он уже лежал на Николо-Архангельском. Я ему сказал, что один раз ударю по голове, а второй раз по крышке гроба. Он знает это прекрасно», — заметил Владимир Фриске.