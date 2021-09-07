«Но она мне реально ближе, чем Бузова»: Бородина призналась, что Собчак причинила ей много боли

Ксения Бородина дольше всех ведет шоу «Дом-2». Она стояла у его истоках и пока не собирается покидать проект, как ранее это сделала Ксения Собчак. После этого ее место заняла Ольга Бузова. Тогда началась ее звездная карьера. Примечательно, что Бородина стала старожилой шоу и многие считают, что именно она знает все об участниках и умеет разрешать любые конфликты.

Несколько лет ходили слухи, что телеведущая обижена на Собчак. Они не виделись, не поздравляли друг друга с важными событиями. Но недавно бывшие коллеги по телестройке встретились на празднике у подруги, которая устроила вечеринку на Алтае. Тогда Ксения не только с ней пообщалась, но и вспомнила то, как они вместе веселились на работе. После их теплых объятий поклонники спросили телеведущую, какие же у нее отношения с тезкой.

«Вы знаете, за все эти годы, что мы провели вместе, невозможно было не сблизиться. Да было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хоть я злилась на нее долго. Никогда не понимала, что плохого я сделала, но я не хочу быть этой жертвой. Я искренне ее любила. Мы много проболтали в самолете, но я понимаю, что мы слишком разные, нет плохой и хорошей. Мы все равно родные, пусть даже она так не чувствует. Эти ее подколы, это защитная реакция. Я с годами научилась не реагировать, но это не значит, что она меня обидела, а я молчала, нет, конечно. Но она мне реально ближе, чем Бузова и всегда так было», — поделилась она.

Напомним, что теперь Бородина также дружит с Ольгой Орловой. Они видятся не только на работе, но и часто вместе выходят в свет. А вот с Ольгой Бузовой телеведущей не раз вела передачи, но после того, как девушка ушла с проекта, она стала открыто говорить, что не близка с ней и даже недавно назвала ее наряды безвкусицей.

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