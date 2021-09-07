«У него была асфиксия»: отец Жанны Фриске впервые рассказал о своем покойном сыне

Как отметил Владимир, наследник был очень сильно на него похож.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в шоу «Психология звезд» впервые рассказал о своем сыне, который родился очень слабым и, к сожалению, не выжил.

«Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, он сразу решил, что похоронит своего наследника. По его словам, в морге перед ним положили семь трупиков. Он сразу узнал своего сына, который был на него похож как две капли воды. При этом Жанна Фриске больше месяца пролежала в кувезе и ее выписали.

Как сказал отец Фриске, когда Жанна болела, то вспомнила о брате. Она сказала: «Это братик зовет меня к себе».

Напомним, что Жанна Фриске узнала о своей болезни в июне 2013 года. Она боролась на протяжении двух лет за свою жизнь, но все-таки ушла из жизни в июне 2015 года.

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