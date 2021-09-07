«Со своими детьми он как мама»: Порошина раскрыла правду об отношениях с Бойко

Актриса Мария Порошина в программе «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ рассказала об отношениях с актером Ярославом Бойко.

«Папа он общительный, все время на связи с дочкой и сыном. Все время говорит: «Решим эту проблему». Со своими детьми он как мама». Мария Порошина

По словам Марии Порошиной, Ярослав Бойко — тот человек, который умеет грамотно сглаживать конфликтные ситуации. Делает он это всегда аккуратно и тактично. В кино, по ее признанию, коллега всегда выступает за правду. При этом блистательно играет как исторических персонажей, так и современных. Как думает актриса, далеко не каждому актеру удается так умело перевоплощаться.

Напомним, что Мария Порошина и Ярослав Бойко вместе снимались в сериале «Всегда говори «всегда». Они дружат почти 20 лет. При этом парочке давно приписывают роман. Якобы своего пятого сына актриса родила как раз от актера. Сам Бойко, как и Порошина, уже не раз опровергал эту информацию.

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