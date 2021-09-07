«Тебя будет не хватать мне»: Пугачева простилась с Красновым, вспомнив хит «Миллион алых роз»

Певица Алла Пугачева в Instagram трогательно попрощалась с ушедшим из жизни сценаристом Борисом Красновым. При этом она вспомнила свой поистине легендарный хит 1983 года «Миллион алых роз».

«Прощай друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя будет не хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил-был художник один» только о тебе». Алла Пугачева

«Ужасно жаль. Талантливый и искренний Борис», «Очень далью. Талантливый и очень молодой был еще человек. Царство ему небесное и вечная память», «Светлая память. Невероятный человек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что именно Борис Краснов организовывал легендарные «Рождественские встречи» Алле Пугачевой. За последние годы сценарист перенес три инсульта. Свои последние дни он провел в хосписе. Поговаривают, что помогали ему только Алла Пугачева и адвокат Александр Добровинский.

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