«Он был веселый, как всегда деятельный, с кучей планов»: фотограф Пугачевой – о Краснове

Как отметил Роман Родин, сценарист ушел из жизни в самом расцвете сил.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram рассказал о своей последней беседе со сценаристом «Рождественских встреч» Примадонны Борисе Краснове.

«Ушел Борис Краснов. Мой хороший товарищ! Сколько интересных проектов мы сделали с ним. Это и «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, и шоу Филиппа Киркорова в Кремле, и многое другое». Роман Родин

Как отметил Роман Родин, в прошлом году он был на премьере «Красного Моцарта» во МХАТе, где они пересеклись и побеседовали о жизни. «Поговорили, что-то вспомнили, посмеялись, пофографировались. Он был веселый, как всегда деятельный, с кучей планов! Боречка! Как же так? Совсем молодой! Будем помнить!» — заявил Роман Родин.

Напомним, что Борису Краснову на момент смерти было всего 60 лет. Последние дни своей жизни он провел в хосписе. У сценариста после трех перенесенных инсультов почти полностью перестал работать мозг.

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