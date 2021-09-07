Звезду сериала «Прослушка» нашли мертвым в собственной квартире

6 сентября американского актера Майкла Кеннета Уильямса нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке. 54-летний мужчина, наиболее известный по сериалам «Прослушка» и «Подпольная империя», судя по всему, расстался с жизнью из-за своего пагубного пристрастия.

Как сообщает New York Post, Уильямс был обнаружен лежащим лицом вниз в столовой своих роскошных апартаментов, а на столе при этом было рассыпано нечто, напоминающее запрещенное вещество. Один из родственников актера, разговаривал с ним в пятницу, 3 сентября. Тот должен был появиться на вечеринке в субботу, но так и не приехал. В понедельник родственник решил наведаться к звезде — тогда и было обнаружено тело.

Неизвестно, сколько часов Уильямс пролежал в квартире мертвым. Полиция не обнаружила следов взлома и насильственной смерти. Предварительная причина произошедшего, объявленная властями, — передозировка наркотиками. Теперь стражи порядка расследуют, откуда в доме звезды взялись запрещенные вещества.

Добавим, что актер был известен своим шрамом через все лицо, который получил во время драки в баре в свой 25-й день рождения. Он не скрывал, что долгое время принимал наркотики и боролся с зависимостью. Свою работу в кино актер посвящал людям со сложной судьбой, которая коснулась и его самого.

«Никто не просыпается с фразой: «Я собираюсь стать драгдилером» или «Я собираюсь стать наркоманом». Нет. Есть ряд событий, которые заставляют их чувствовать, что это единственный выход. Как черный человек, выросший в капюшоне, я стал свидетелем некоторых подобных событий», — говорил Майкл в одном из интервью.

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