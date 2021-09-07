Несколько квартир в центре Москвы, загородный дом: какое наследство оставил сценарист Пугачевой

Родня Бориса Краснова еще при его жизни начала делить имущество.

Родня сценариста Бориса Краснова, который организовывал в прошлом «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, еще при его жизни начала делить имущество звезды. Человеком он был, как уверяют коллеги, состоятельным. После ухода из жизни у него остались несколько квартир в центре Москвы и загородный дом. За них и развернется борьба в ближайшее время.

Как рассказала актриса Анна Калашникова, свои последние дни жизни Борис Краснов провел в хосписе. При этом у него не работало 80 процентов мозга.

Заметим, что Бориса Краснова поддерживали в последние месяцы его жизни певица Алла Пугачева и адвокат Александр Добровинский.

«Мы до сих пор не понимаем, почему такой талантливый человек так страшно уходил из жизни — обездвиженный, покинутый почти всеми». Анна Калашникова

Напомним, что Борис Краснов пережил три инсульта в разные годы своей жизни. При этом он еще и подхватил коронавирус, который его окончательно добил. Родственники постановщика в последнее время не навещали, сообщает «Комсомольская правда».

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