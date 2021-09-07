Эксклюзивная премьера трейлера шоу «Звезды в Африке» на ТНТ

19 сентября на канале ТНТ стартует новое реалити-шоу «Звезды в Африке». А пока что читатели Teleprogramma.pro могут эксклюзивно ознакомиться с расширенным трейлером новой передачи.

В новом ТВ-проекте Ольга Бузова и Михаил Галустян пригласят звезд российского шоу-бизнеса в Южную Африку, но не на курорт, а для жесткого испытания на прочность. Зрители увидят, как знаменитости борются за еду на берегах реки Лимпопо и справляются со своими потаенными страхами.

У нового шоу есть интересное правило: если участник понимает, что сил нет, и он больше не может терпеть происходящее, ему достаточно лишь прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Тогда испытание прерывается, но все участники останутся в этот день без еды.

В конце каждого выпуска звезды будут голосовать за исключение кого-нибудь из команды. До финала дойдут лишь трое. Сильнейший получит приз, который продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Напомним, что в шоу приняли участие Айза Долматова, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Вики Одинцова, Митя Фомин, Светлана Пермякова, Стас Ярушин, Андрей Гайдулян, Вячеслав Малафеев, Алексей Ягудин, Юля Гаврилина и другие звезды. Добавим, что как только кто-то из команды выбывает, на его место приходит новый участник. И самое сложное испытание в Африке — это не змеи и тараканы, а люди.

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